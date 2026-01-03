x
03 января 2026
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Иудея и Самария
Мада
ДТП
время публикации: 03 января 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 18:28
Flash90. Фото: А.Катиб

Вечером 3 января на 505-й трассе недалеко от деревни Марда (к востоку от Ариэля, Самария) столкнулись грузовик и легковой автомобиль с палестинскими номерными знаками.

К оказанию помощи привлечены парамедики служб "Маген Давид Адом" и "Красный Полумесяц". Сообщается о трех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

Пострадавшие будут эвакуированы в больницы Палестинской автономии.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Израиль
