ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 03 января 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 18:28
Вечером 3 января на 505-й трассе недалеко от деревни Марда (к востоку от Ариэля, Самария) столкнулись грузовик и легковой автомобиль с палестинскими номерными знаками.
К оказанию помощи привлечены парамедики служб "Маген Давид Адом" и "Красный Полумесяц". Сообщается о трех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.
Пострадавшие будут эвакуированы в больницы Палестинской автономии.
Обстоятельства происшествия уточняются.