ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Вечером 3 января на 505-й трассе недалеко от деревни Марда (к востоку от Ариэля, Самария) столкнулись грузовик и легковой автомобиль с палестинскими номерными знаками.

К оказанию помощи привлечены парамедики служб "Маген Давид Адом" и "Красный Полумесяц". Сообщается о трех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

Пострадавшие будут эвакуированы в больницы Палестинской автономии.

Обстоятельства происшествия уточняются.