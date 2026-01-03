x
03 января 2026
Израиль

Саар: "Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа"

время публикации: 03 января 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 18:09
Саар: "Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал последние события в Венесуэле.

"Израиль высоко оценивает операцию Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от беззаконной тирании Мадуро. Израиль приветствует свержение диктатора, возглавлявшего сеть наркоторговли и террора, и надеется на возвращение демократии в Венесуэлу и дружественные отношения между нашими государствами. Народ Венесуэлы заслуживает возможности реализовать свои демократические права. Южная Америка заслуживает будущего, свободного от оси террора и наркоторговли", – заявил Саар.

