Внимание, розыск: пропал 6-летний Двир Эзра Нафтали из Бней-Брака

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал 6-летний Двир Эзра Нафтали, проживающий на улице Моаливер в Бней-Браке.

Мальчик вышел из дома в 16:30, и с тех пор от него не было вестей. Приметы пропавшего: каштановые волосы, носит пейсы. Белая рубашка с пуговицами, серый свитер, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 100.