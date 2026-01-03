Внимание, розыск: пропал 6-летний Двир Эзра Нафтали из Бней-Брака
время публикации: 03 января 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 19:48
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал 6-летний Двир Эзра Нафтали, проживающий на улице Моаливер в Бней-Браке.
Мальчик вышел из дома в 16:30, и с тех пор от него не было вестей. Приметы пропавшего: каштановые волосы, носит пейсы. Белая рубашка с пуговицами, серый свитер, черные брюки, черные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 100.