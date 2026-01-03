Пожар в жилом доме в Иерусалиме: мужчина в тяжелом состоянии

Несколько человек пострадали в результате пожара в квартире в пятиэтажном жилом доме на улице А-Рав Узиэль в Иерусалиме. Пожарные эвакуировали из здания жильцов, большинству из них не потребовалась медицинская помощь.

Последним был эвакуирован мужчина в возрасте около 60 лет – по всей видимости, он находился в сгоревшей квартире.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, сотрудники и волонтеры МАДА эвакуировали его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого с симптомами отравления продуктами горения и затрудненным дыханием. Состояние пострадавшего стабильное.