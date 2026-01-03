x
03 января 2026
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 19:55
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в жилом доме в Иерусалиме: мужчина в тяжелом состоянии

Иерусалим
Пожары
время публикации: 03 января 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 19:40
Пожар в жилом доме в Иерусалиме: мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Несколько человек пострадали в результате пожара в квартире в пятиэтажном жилом доме на улице А-Рав Узиэль в Иерусалиме. Пожарные эвакуировали из здания жильцов, большинству из них не потребовалась медицинская помощь.

Последним был эвакуирован мужчина в возрасте около 60 лет – по всей видимости, он находился в сгоревшей квартире.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, сотрудники и волонтеры МАДА эвакуировали его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого с симптомами отравления продуктами горения и затрудненным дыханием. Состояние пострадавшего стабильное.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2026

Спасаясь от пожара в квартире, житель Эйлата выпрыгнул с третьего этажа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2026

Взрыв и пожар в Нацерете, множество пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Пожар в центре абсорбции в Хадере, пострадали пять человек