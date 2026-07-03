ДТП около Афулы, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 3 июля на 716-й дороге между Эйн-Хародом и Наурой (к востоку от Афулы) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин, они направлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "А-Эмек" в Афуле. Для эвакуации в Хайфу был задействован вертолет.

По данным МАДА, мужчина 43 лет в тяжелом состоянии, мужчина 55 лет в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия уточняются.