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Израиль

ДТП около Афулы, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 03 июля 2026 г., 06:37 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 06:45
ДТП около Афулы, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 3 июля на 716-й дороге между Эйн-Хародом и Наурой (к востоку от Афулы) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин, они направлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "А-Эмек" в Афуле. Для эвакуации в Хайфу был задействован вертолет.

По данным МАДА, мужчина 43 лет в тяжелом состоянии, мужчина 55 лет в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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