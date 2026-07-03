ЦАХАЛ: за неделю в Газе уничтожено более километра туннелей

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала итоги оперативной деятельности за неделю. ЦАХАЛ продолжает действовать в Ливане, в Иудее и Самарии и в секторе Газы.

На юге Ливана был уничтожен подземный туннель, обнаруженный в районе деревни Мадждаль-Зун. Кроме того, ВВС Израиля по наведению наземных сил нанесли четыре удара по боевикам, представлявшим угрозу, а также атаковали три командных пункта "Хизбаллы".

В секторе Газы за неделю уничтожены подземные туннели общей протяженностью более одного километра. Одновременно продолжались систематические буровые работы по обнаружению и ликвидации подземной инфраструктуры, главным образом в районе Хан-Юниса.

В секторе Газы за неделю были ликвидированы около 20 боевиков, в том числе участвовавшие в восстановлении инфраструктуры террористической организации ХАМАС и принимавшие участие в нападении на Израиль 7 октября.

В арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии в ходе десятков антитеррористических операций были задержаны более 60 разыскиваемых. Среди них – подозреваемые в подготовке терактов, связанные с ХАМАСом, подозреваемый в забрасывании камнями, а также лица, подозреваемые в незаконном хранении и торговле оружием.

Кроме того, изъяты около 162000 шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности, пять беспилотников, материалы для изготовления взрывных устройств, пропагандистские материалы, боеприпасы и оружие, включая пистолеты и винтовки M16.

ЦАХАЛ также продолжает операции по пресечению контрабанды и укреплению обороны вдоль восточной и западной границ Израиля.