Служба кибербезопасности ОАЭ сообщила об отражении серии атак на финансовые структуры

Совет по кибербезопасности ОАЭ сообщил об успешном предотвращении "серии сложных кибератак, нацеленных на организации финансового сектора".

В совете заявили, что атаки были обнаружены и локализованы в соответствии с национальными протоколами кибербезопасности страны, что ограничило их воздействие и сохранило стабильность цифровой экосистемы ОАЭ.

По данным совета, атаки включали попытки взлома цифровых систем и критической технологической инфраструктуры, проведение изощренных фишинговых кампаний, эксплуатацию уязвимостей в защите и распространение вредоносного программного обеспечения. Также было отмечено, что злоумышленники используют искусственный интеллект для разработки более совершенных и сложных методов кибератак, что отражает меняющийся глобальный ландшафт угроз для финансового сектора.

Совет призвал все организации соблюдать национальные нормативные требования и политику в сфере кибербезопасности, усиливать превентивные меры защиты, регулярно обновлять системы и незамедлительно сообщать о любой подозрительной киберактивности по официальным каналам.

В совете добавили, что передовые национальные возможности ОАЭ в сфере кибербезопасности, подкрепленные стратегическим партнерством, позволяют стране эффективно реагировать на меняющиеся киберугрозы, укрепляя защищенность цифровой среды, устойчивость финансового сектора, непрерывность критически важных услуг и доверие общества.