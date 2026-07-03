Даниэль Яблонка объявлена в Майами "Мисс Израиль-2026"

25-летняя израильтянка Даниэль Яблонка, репатриировавшаяся из Южной Флориды два года назад, стала обладательницей титула "Мисс Израиль-2026". Церемония коронации прошла 2 июля в Майами-Бич (Флорида, США), в здании Еврейского музея, пишет JNS (при этом фамилия победительницы указана неверно).

Яблонка будет представлять Израиль на конкурсе Miss Universe, который пройдет в ноябре в Пуэрто-Рико.

Даниэль Яблонка родом из Майами, живет в Тель-Авиве и занимается модельной карьерой, искусством и произраильской общественной деятельностью, называет одной из главных тем своей работы защиту еврейской идентичности и поддержку Израиля. Она выступала перед студентами в США и за рубежом, участвовала в мероприятиях, посвященных борьбе с антисемитизмом, и основала ювелирный бренд DY Judaica, выпускающий украшения с еврейской символикой.

В 2025 году Яблонка участвовала в конкурсе Miss Universe Israel как представительница Герцлии и стала первой вице-мисс. В 2026 году организация Miss Israel выбрала ее представительницей Израиля на Miss Universe без проведения национального конкурса.

Конкурс "Мисс Израиль" был возрожден новой структурой после того, как прежний организатор, издание "Ла-Иша" группы "Едиот Ахронот", прекратил многолетнее участие в проекте.

В 2025 году Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" представляла Мелани Шираз из Кейсарии. Она не прошла в финальный ТОП-30.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" 1952 года – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Ранее Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако впоследствии победительницы израильского национального конкурса отправлялись на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15. Что не помешало ей стать кинозвездой и одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

В 2022-2023 годах Израиль воздерживался от участия в конкурсах "Мисс Вселенная" (участие в конкурсах "Мисс Мира" было прервано еще раньше). При этом конкурс "Мисс Вселенная 2021" проводился в Эйлате. С 2024 года Израиль снова участвует в конкурсе Miss Universe.