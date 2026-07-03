Минздрав ограничил действие бумажных рецептов на опиоиды пятью днями

В пятницу, 3 июля, в силу вступили поправки к правилам оборота опасных наркотических веществ, ограничивающие действия бумажных рецептов ("миршам ядани") на опиоидные препараты.

Как подчеркивают в министерстве здравоохранения, этот шаг призван расширить использование электронных рецептов, которые невозможно подделать, сократить случаи подделки рецептов и обеспечить более эффективный контроль за отпуском опиоидов.

В минздраве убеждены, что эти меры обеспечат непрерывность лечения пациентов, которым действительно необходимы такие препараты, и при этом не допустят злоупотреблений.

По новым правилам, бумажные рецепты (выписанные и подписанные врачом вручную) будут действительны только в течение пяти дней вместо прежних 15. По такому рецепту можно будет получить препарат лишь в объеме, рассчитанном максимум на пять дней лечения.

Кроме того, отпуск лекарств по бумажным рецептам возможен только в аптеках, подключенных к информационной системе больничной кассы, что позволит проверить, получал ли пациент аналогичные препараты за последний месяц, и передать информацию об отпуске лекарства в больничную кассу, даже если препарат приобретен в частной аптеке.

Аналогичное подключение к информационной системе потребуется и при отпуске лекарств по электронным рецептам, выданным не больничной кассой. При этом ограничение объема препарата пятью днями лечения на такие рецепты не распространяется – пациент сможет получить весь объем, указанный в рецепте.

Врач, выписывающий рецепт вне системы больничной кассы, обязан уведомить пациента, что информация о рецепте будет передана в больничную кассу. В минздраве считают, что это позволит централизовать сведения о назначенных пациенту опиоидных препаратах и предотвратить их повторное получение по разным рецептам.

Опиоиды – сильнодействующие обезболивающие препараты, относящиеся к категории опасных наркотических веществ. При неправильном применении они могут вызывать зависимость, угнетение центральной нервной системы и представлять угрозу для жизни, вплоть до летального исхода.