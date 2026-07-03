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Израиль

Наркоторговец продавал детям наркотики в коробках с сухими завтраками

Полиция
Иудея и Самария
Дети
Наркотики
продукты питания
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:20
Наркоторговец продавал детям наркотики в коробках с сухими завтраками
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии в рамках ведущегося расследования против наркоторговца провели обыск в доме жителя Эфрата, обнаружив крупную партию наркотиков различных видов, подготовленную к сбыту. По данным расследования, "клиентами" наркоторговца были, в том числе, несовершеннолетние, а передавал он им наркотики, пряча их в коробках с популярными среди детей сухими завтраками – подушечками с нугой "Кариот".

В полиции отмечают, что с началом летних каникул подразделения полиции по делам несовершеннолетних усилили работу по пресечению преступности среди молодежи и обеспечению безопасности подростков.

По данным следствия, мужчина в возрасте около 30 лет подозревается в торговле наркотиками среди несовершеннолетних в районе Гуш-Эциона и в других частях страны.

Во время обыска, проведенного по судебному ордеру, полицейские обнаружили более 3,5 кг каннабиса, другие вещества, предположительно являющиеся наркотиками, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков, а также большое количество коробок из-под сухих завтраков.

Кроме того, были найдены списки десятков клиентов, в том числе несовершеннолетних, а также сведения о сети распространения наркотиков. По версии полиции, подозреваемый отправлял наркотики покупателям по всей стране через заказные почтовые отправления, пряча их в коробках с сухими завтраками.

Изъятые вещества направлены на экспертизу в лаборатории полиции Израиля. После допроса подозреваемый был помещен под стражу и в течение дня предстанет перед судом, который рассмотрит ходатайство о продлении его ареста. Расследование продолжается.

Израиль
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