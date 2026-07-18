СМИ: Моджтаба Хаменеи не появится на публике "до окончания войны"

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике "до окончания войны с США".

Об этом сообщили иранские средства массовой информации.

Напомним, что, судя по имеющимся данным, Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен при ударе 28 февраля. "Корпус стражей исламской революции" утверждает, что он жив и продолжает принимать решения.