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Роликовый хоккей. Чемпионом Израиля стала "Хайфа"

Спорт/важное
Хоккей
время публикации: 18 июля 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 15:55
Роликовый хоккей. Чемпионом Израиля стала "Хайфа"
AP Photo/Eduardo Di Baia

Завершился чемпионат Израиля по роликовому хоккею. В финале "Хайфа" победила "Маккаби" (Тель-Авив) 3:1.

В матче за третье место "Герцлия" победила "Ноф а-Галиль" 2:0.

Роликовый хоккей (инлайн-хоккей) достаточно популярен в Израиле.

По правилам он похож на обычный хоккей с шайбой.

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