Роликовый хоккей. Чемпионом Израиля стала "Хайфа"

Завершился чемпионат Израиля по роликовому хоккею. В финале "Хайфа" победила "Маккаби" (Тель-Авив) 3:1.

В матче за третье место "Герцлия" победила "Ноф а-Галиль" 2:0.

Роликовый хоккей (инлайн-хоккей) достаточно популярен в Израиле.

По правилам он похож на обычный хоккей с шайбой.