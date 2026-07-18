Роликовый хоккей. Чемпионом Израиля стала "Хайфа"
время публикации: 18 июля 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 15:55
Завершился чемпионат Израиля по роликовому хоккею. В финале "Хайфа" победила "Маккаби" (Тель-Авив) 3:1.
В матче за третье место "Герцлия" победила "Ноф а-Галиль" 2:0.
Роликовый хоккей (инлайн-хоккей) достаточно популярен в Израиле.
По правилам он похож на обычный хоккей с шайбой.
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