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Мир

Мэр Нью-Йорка намерен добиваться ареста Биньямина Нетаниягу

Нью-Йорк
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 июля 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 13:56
Мэр Нью-Йорка намерен добиваться ареста Биньямина Нетаниягу
AP Photo/Adam Gray

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что по-прежнему намерен добиваться ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот, как ожидается, прибудет на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.

По словам Мамдани, он выясняет, есть ли у него юридические полномочия приказать полиции Нью-Йорка, которую он курирует, задержать иностранного лидера, такого как Нетаниягу.

Мэр Нью-Йорка отметил, что в настоящее время он ведет активный диалог по этому вопросу с юридическим департаментом мэрии.

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