Бывший министр алии и интеграции, экс-депутат Кнессета от партии НДИ Софа Ландвер объявила о своем возвращении в партию НДИ, возглавляемую Авигдором Либерманом.

В опубликованном ею заявлении она написала: "Я возвращаюсь с теми же ценностями, с той же любовью к людям и с тем же желанием честно и преданно работать. Друзья, я вернулась к вам. Нас ждут судьбоносные выборы".

В настоящее время Ландвер является членом городского совета Ашдода. Напомним, что Софа Ландвер состояла в партии "Авода", накануне выборов в Кнессет 17-го созыва перешла в НДИ, где в течение 15 лет работала бок о бок с Авигдором Либерманом. Она покинула НДИ в 2021 году.