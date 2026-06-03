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Израиль

Ротман намерен завершить до выборов утверждение закона о разделении функций юрсоветника

Кнессет
Выборы 2026
Юрсоветник правительства
Юридическая реформа
время публикации: 03 июня 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 12:10
Ротман намерен завершить до выборов утверждение закона о разделении функций юрсоветника
Yonatan Sindel/FLASH90

Партия "Ционут Датит" намерена добиваться проведения выборов в Кнессет 26-го созыва как можно ближе к изначальной дате – 27 октября.

Одной из причин является желание завершить проведение законов по реформе юридической системы. Помимо прочего, речь идет о разделении функций юридического советника правительства, выводе отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) из государственной прокуратуры и лишении главы Верховного суда полномочий формировать состав коллегий.

Напомним, что в ночь на 2 июня Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении функций юридического советника.

В окружении главы комиссии Кнессета по законодательству Симхи Ротмана заявили Newsru.co.il, что продолжат продвигать законопроект. "Мы очень надеемся, что никто не преподнесет Гали Баарав-Миара подарка в виде сокращения каденции Кнессета, что нанесет удар по утверждению важного законопроекта о разделении функций юридического советника правительства", - заявили приближенные Ротмана.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2026

Закон о разделении функций юридического советника утвержден к первому чтению