Посол США Майк Хакаби рекомендовал американцам выезжать из Израиля "через Египет"
время публикации: 03 марта 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 14:40
Посол США в Израиле Майк Хакаби настоятельно рекомендует американским гражданам, желающим покинуть страну, выехать через Египет, так как "варианты выезда в настоящее время очень ограничены".
Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как США призвали всех своих граждан на Ближнем Востоке немедленно покинуть регион на фоне эскалации конфликта с Ираном.