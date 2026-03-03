x
Израиль

Посол США Майк Хакаби рекомендовал американцам выезжать из Израиля "через Египет"

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 14:40
Майк Хакаби
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Посол США в Израиле Майк Хакаби настоятельно рекомендует американским гражданам, желающим покинуть страну, выехать через Египет, так как "варианты выезда в настоящее время очень ограничены".

Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как США призвали всех своих граждан на Ближнем Востоке немедленно покинуть регион на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Израиль
