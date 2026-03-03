Посол США Майк Хакаби рекомендовал американцам выезжать из Израиля "через Египет"

Посол США в Израиле Майк Хакаби настоятельно рекомендует американским гражданам, желающим покинуть страну, выехать через Египет, так как "варианты выезда в настоящее время очень ограничены".

Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как США призвали всех своих граждан на Ближнем Востоке немедленно покинуть регион на фоне эскалации конфликта с Ираном.