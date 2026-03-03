CENTCOM: иранский режим использует мобильные пусковые установки
время публикации: 03 марта 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:02
CENTCOM опубликовал кадры американских авиаударов по иранским мобильным пусковым установкам баллистических ракет на территории Ирана.
"Иранский режим использует мобильные пусковые установки для беспорядочных ракетных обстрелов, пытаясь причинить максимальный ущерб всему региону. Силы США ведут охоту на эти установки и уничтожают их без колебаний", – заявляет CENTCOM.
The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026