x
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: иранский режим использует мобильные пусковые установки

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:02
CENTCOM: иранский режим использует мобильные пусковые установки
Пресс-служба CENTCOM

CENTCOM опубликовал кадры американских авиаударов по иранским мобильным пусковым установкам баллистических ракет на территории Ирана.

"Иранский режим использует мобильные пусковые установки для беспорядочных ракетных обстрелов, пытаясь причинить максимальный ущерб всему региону. Силы США ведут охоту на эти установки и уничтожают их без колебаний", – заявляет CENTCOM.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

СМИ: США и Израиль атаковали более 2000 целей в Иране