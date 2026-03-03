x
Израиль

Тревога в поселке Нили в Самарии: подозрение на проникновение террористов

Иудея и Самария
время публикации: 03 марта 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:02
Тревога в поселке Нили в Самарии: подозрение на проникновение террористов
Nasser Ishtayeh/Flash90

Жители поселка Нили в Самарии получили сообщение о возможном проникновении террористов на территорию поселка. Израильтянам предписано запереться в домах, перейти в защищенные комнаты и сесть на пол ниже уровня окон.

Позднее полиция сообщила, что на территории поселка задержан палестинский автоугонщик. В ходе инцидента никто не пострадал.

Израиль
