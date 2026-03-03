Министр обороны Исраэль Кац утвердил вход израильских сил на юг Ливана

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что он утвердил введение израильских сил в стратегические районы на юге Ливана с целью предотвращения ракетных обстрелов "Хизбаллой" израильских населенных пунктов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала информацию о том, что параллельно деятельности ЦАХАЛа в рамках операции "Рычание льва", силы 91-й дивизии действуют в районе южного Ливана и удерживают несколько точек в этом районе в рамках концепции усиления переднего рубежа обороны.

ЦАХАЛ стремится создать дополнительный уровень безопасности для жителей севера, нанося широкомасштабные удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", чтобы сорвать угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Государства Израиль.

Террористическая организация "Хизбалла" решила присоединиться к войне, выступила с обстрелами Израиля по поручению Ирана и понесет последствия своих действий. ЦАХАЛ не допустит причинения вреда гражданам государства Израиль и продолжит действовать всеми способами, чтобы защитить их.