ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы террористы и пусковые установки "Хизбаллы". Видео
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:16
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" продолжают действовать в Южном Ливане для устранения угроз гражданам Израиля.
По данным армейской пресс-службы, в последние дни военнослужащие выявили и ликвидировали ударом беспилотника двух вооруженных боевиков, представлявших угрозу силам ЦАХАЛа.
В ходе других операций были выявлены боевики в зданиях в этом районе. Они также были ликвидированы при участии ВВС.
Военнослужащие продолжают находить и уничтожать пусковые установки "Хизбаллы", применяя технологические средства.