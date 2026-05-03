03 мая 2026
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы террористы и пусковые установки "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:16
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" продолжают действовать в Южном Ливане для устранения угроз гражданам Израиля.

По данным армейской пресс-службы, в последние дни военнослужащие выявили и ликвидировали ударом беспилотника двух вооруженных боевиков, представлявших угрозу силам ЦАХАЛа.

В ходе других операций были выявлены боевики в зданиях в этом районе. Они также были ликвидированы при участии ВВС.

Военнослужащие продолжают находить и уничтожать пусковые установки "Хизбаллы", применяя технологические средства.

