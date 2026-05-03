ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы террористы и пусковые установки "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" продолжают действовать в Южном Ливане для устранения угроз гражданам Израиля.

По данным армейской пресс-службы, в последние дни военнослужащие выявили и ликвидировали ударом беспилотника двух вооруженных боевиков, представлявших угрозу силам ЦАХАЛа.

В ходе других операций были выявлены боевики в зданиях в этом районе. Они также были ликвидированы при участии ВВС.

Военнослужащие продолжают находить и уничтожать пусковые установки "Хизбаллы", применяя технологические средства.