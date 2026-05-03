Утверждена закупка Израилем самолетов F-35 и F-15IA – две новых эскадрильи
время публикации: 03 мая 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:44
Министерская комиссия по закупкам в сфере обороны утвердила программу минобороны Израиля по одновременной закупке самолетов F-35 и F-15IA на десятки миллиардов шекелей – в объеме, достаточном для формирования двух новых боевых эскадрилий.
В минобороны сообщили, что это первый этап реализации программы строительства военной мощи на ближайшее десятилетие, утвержденной премьер-министром и министром обороны в рамках специального бюджета в 350 млрд шекелей.
В стоимость сделок включены также прием новых эскадрилий в ВВС, техническая поддержка, запчасти и логистика.