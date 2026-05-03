Паломничество на гору Мерон отменено, полиция блокирует проезд

Полиция Израиля сообщила, что в соответствии с указаниями Командования тыла и решением премьер-министра, на фоне ситуации в сфере безопасности, в этом году не состоятся традиционные торжества у могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон.

С утра 3 мая полиция, пограничники и сотрудники дорожной полиции блокируют дороги к поселку Мерон и окружающим его районам. Въезд и проход пешеходов будут запрещены до 6 мая, за исключением жителей Мерона и гостей официально зарегистрированных циммеров.

Въезд разрешенным лицам будет возможен только при предъявлении удостоверений личности всех пассажиров автомобиля. С 4 мая, 6:00, до 6 мая, 6:00, будут перекрыты дополнительные участки дорог 89, 866 и 886 на направлениях из Элифелета, Цфата, Ханании, Фарода, Хирама, Джиша и Дальтона в сторону Мерона.

Полиция призвала верующих не пытаться попасть к месту захоронения пешком через леса и открытые участки, где развернуты силы МАГАВ с наблюдательными средствами и внедорожниками.

В полиции также сообщили о "серьезных и экстремистских" публикациях с призывами брать с собой средства нападения, включая перцовый газ, и предупредили, что любые попытки насилия в отношении сил безопасности будут пресекаться "с нулевой терпимостью".