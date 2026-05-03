03 мая 2026
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Депутат Хили Трупер объявил о выходе из партии "Кахоль-Лаван"

Махане Мамлахти
Бени Ганц
Кнессет
Выборы 2026
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:54
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Хили Трупер сообщил председателю "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу о решении покинуть партию. В "Кахоль Лаван" заявили, что Ганц и Трупер выразили взаимную признательность за совместную работу и надежду, что каждый из них продолжит служить государству своим путем.

После объявления Ганц сказал, что Трупер был его "первым политическим партнером", помогал строить партию и участвовал во всех ключевых центрах принятия решений. "Это болезненный день для меня, но на мне бронежилет под названием Государство Израиль. Израилю необходимо широкое сионистское правительство единства. Любое правительство, которое будет зависеть от арабских партий или от Бен-Гвира, станет катастрофой для Израиля и приведет нас к гражданской войне", – заявил Ганц.

О том, что Трупер рассматривает возможность выхода из партии "Кахоль-Лаван", возглавляемой Ганцем, если не будет уверенности, что на следующих выборах партия сможет преодолеть электоральный барьер, сообщалось еще в январе. Отмечалось, что настаивал на политических союзах с другими силами накануне выборов – в частности, предлагал варианты сотрудничества с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и с главой партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем.

