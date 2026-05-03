В Гонконге приговорен еще к 20 годам тюрьмы 78-летний лидер оппозиции Джимми Лай

Гонконгский суд вынес новый приговор 78-летнему предпринимателю и основателю издания Apple Daily Джимми Лаю. Он приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности.

Два месяца назад Лай, у которого также есть британское гражданство, был признан виновным в сговоре с иностранными силами с целью подрыва национальной безопасности, а также в заговоре с целью публикации в Apple Daily материалов, признанных подстрекательскими. Ему был вынесен такой же приговор.

В новом вердикте, цитируемом France 24, отмечается, что новый приговор будет частично поглощен старым, однако это коснется лишь двух лет. Таким образом, по совокупности активисту предстоит провести в тюрьме 38 лет. Представители оппозиции заявляют: с учетом возраста Лая, приговор является пожизненным.

"Это настолько жестокий приговор, что сердце не выдерживает. Последние пять лет я наблюдала, как здоровье моего отца серьезно ухудшается, а условия содержания, и без того нелегкие, стали невыносимыми. Если приговор останется в силе, он умрет за решеткой, как мученик", – сказала его дочь Клэр.

Джимми Лай был арестован в августе 2020 года на основании закона о защите национальной безопасности Гонконга, вступившего в силу несколькими неделями ранее. С тех пор он находится в заключении. Вину свою критик коммунистического режима не признает.

Закон фактически ликвидировал автономию Гонконга. В нем обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Согласно этому закону, власти Китая получили возможность направлять в Гонконг свои силы безопасности и подвергать аресту и другим мерам наказания за призывы к сепаратизму.

В 2021 году закрылась крупнейшая оппозиционная газета Гонконга Apple Daily. Издание, принадлежавшее Лаю, выходило на протяжении 26 лет и сочетало статьи в поддержку демократии, расследования коррупции во власти и светские новости – публикации, посвященные жизни звезд и знаменитостей.