03 мая 2026
последняя новость: 10:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ДТП в Араве, погиб мужчина

Мада
ДТП
Погибшие
Арава
время публикации: 03 мая 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:51
Пресс-служба МАДА

Утром 3 мая на 90-й трассе около Эйн-Хацевы (Арава) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет.

Мужчина около 60 лет получил тяжелые травмы, женщина около 60 лет – травмы средней тяжести.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" задействовала вертолет для эвакуации пострадавших. Они доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

