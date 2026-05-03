ДТП в Араве, погиб мужчина

Утром 3 мая на 90-й трассе около Эйн-Хацевы (Арава) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет.

Мужчина около 60 лет получил тяжелые травмы, женщина около 60 лет – травмы средней тяжести.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" задействовала вертолет для эвакуации пострадавших. Они доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.