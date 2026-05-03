Задержан житель Модиин-Илита, подозреваемый в развратных действий в отношении подростка

В Модиин-Илите задержан находившийся под надзором Управления тюрем мужчина примерно 40 лет, нарушивший условия надзора. По сообщению полиции, несколько недель назад житель города заявил, что его сын-подросток (младше 14 лет) пострадал от действий подозреваемого в синагоге.

Следствие считает, что подозреваемый, которому было запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними и входить в эту синагогу, завел с ребенком разговор на религиозную тему, добился его доверия, затем завел его в туалетную комнату, запер дверь и потребовал, чтобы тот разделся.

Подозреваемый был задержан 20 апреля. После завершения расследования прокуратура Центрального округа подает против него обвинительное заключение и ходатайство о продлении ареста до окончания судебного процесса.