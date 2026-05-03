В Шфараме застрелен мужчина

Утром 3 мая в Шфараме в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина, сообщает полиция.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Начато расследование.

По возрасту убитого сведения противоречивы. МАДА сначала заявила, что ему было "около 50 лет". Затем Ynet со ссылкой на полицию сообщил, что застрелен 28-летний мужчина.

Судя по имеющимся данным, с начала 2026 года в криминальных инцидентах в Израиле убиты 111 человек, из них 101 – арабы (по другим данным – 99).