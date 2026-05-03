В Израиле повысились цены на молочные продукты
время публикации: 03 мая 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 07:00
С 3 мая в Израиле повышаются цены на молочные продукты: товары, находящиеся под государственным контролем, дорожают примерно на 1,2%, часть неподуконтрольных молочных продуктов – до 4,8%.
По сведениям "Калькалиста", сильнее всего дорожает масло "Тнувы".
Издание отмечает, что с 2022 года расходы израильтян на молочные продукты и их заменители выросли на 25,3%, до 11,7 млрд шекелей, причем дополнительные 2,3 млрд шекелей были связаны главным образом не с ростом потребления, а с повышением цен.
Министерство сельского хозяйства объявляло, что о повышении цен на молочные продукты с 1 мая. Но фактически цены повысились с 3 мая, в первый день рабочей недели.
