03 мая 2026
последняя новость: 07:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

В Израиле повысились цены на молочные продукты

время публикации: 03 мая 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 07:00
В Израиле повысились цены на молочные продукты
Yonatan Sindel/Flash90

С 3 мая в Израиле повышаются цены на молочные продукты: товары, находящиеся под государственным контролем, дорожают примерно на 1,2%, часть неподуконтрольных молочных продуктов – до 4,8%.

По сведениям "Калькалиста", сильнее всего дорожает масло "Тнувы".

Издание отмечает, что с 2022 года расходы израильтян на молочные продукты и их заменители выросли на 25,3%, до 11,7 млрд шекелей, причем дополнительные 2,3 млрд шекелей были связаны главным образом не с ростом потребления, а с повышением цен.

Министерство сельского хозяйства объявляло, что о повышении цен на молочные продукты с 1 мая. Но фактически цены повысились с 3 мая, в первый день рабочей недели.

