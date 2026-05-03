03 мая 2026
Израиль

Отменено заседание военно-политического кабинета Израиля

время публикации: 03 мая 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:02
Заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться вечером 3 мая, отменено. Вместо него пройдет совещание в узком составе под председательством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщают политический обозреватель Итамар Айхнер (Ynet) и другие источники.

Ожидалось, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Иране, Ливане и Газе.

