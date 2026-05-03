x
03 мая 2026
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 23:58
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Три пассажира круизного лайнера скончались из-за вспышки хантавируса

Судоходство
время публикации: 03 мая 2026 г., 22:54 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 23:02
Три человека умерли на борту круизного лайнера из-за вспышки хантавируса
AP Photo/Alastair Grant

Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку тяжелого острого респираторного заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из аргентинского порта Ушуайя к островам Кабо-Верде.

Три пассажира лайнера скончались, еще один находится в реанимации в одной из больниц ЮАР. У одного из заболевших лабораторно подтвержден хантавирус, в еще пяти случаях существуют подозрения на инфекцию.

По информации AFP, первым заболел 70-летний пассажир, он скончался на борту судна, его тело было спущено на берег на острове Святой Елены. Его 69-летняя жена была доставлена в больницу в Йоханнесбург, спасти ее не удалось. Третий умерший - 69-летний гражданин Великобритании, он также скончался в больнице в Йоханнесбурге. В данный момент решается вопрос о госпитализации еще двух пассажиров рейса, после чего судно продолжит путь к Канарским островам.

Хантавирусы переносятся грызунами и передаются человеку при контакте с их мочой, пометом или слюной, а также при вдыхании зараженной пыли. Некоторые виды хантавируса вызывают геморрагическую лихорадку.

Судно MV Hondius принадлежит нидерландской компании Oceanwide Expeditions. Оно рассчитано на 170 пассажиров и около 70 членов экипажа. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2026

МИД Израиля заявил о перехвате "флотилии презервативов"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 февраля 2026

Суд Ларнаки распорядился выдать России израильтянина, сошедшего на берег во время круиза
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

Израильтянин арестован в порту Майами: в его телефоне нашли видео изнасилования девочки