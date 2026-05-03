"Кан-11": переговоры Совета мира с ХАМАСом зашли в тупик

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на палестинские источники сообщил о том, что переговоры между генеральным директором Совета мира Николаем Младеновым и делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей зашли в тупик.

ХАМАС категорически отказывается переходить ко второму этапу до тех пор, пока Израиль не выполнит все свои обязательства по первому этапу, в том числе выведет свои силы из сектора Газы. В ХАМАСе также возмущены тем, что Младенов ставит вопрос о разоружении группировки прежде, чем начнется восстановление сектора. ХАМАС настаивает на том, чтобы вопрос разоружения обсуждался только при условии гарантий создания палестинского государства.

Израиль, в свою очередь, отказывается отступать от "желтой линии" и на прошлой неделе уведомил об этом Младенова. ХАМАС расценивает этот отказ как грубое нарушение договоренностей первого этапа.