Тренер тель-авивской "Маккаби" подозревается в сексуальных домогательствах к водительнице такси

Главный тренер тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" Рони Дейла был допрошен в полиции в качестве подозреваемого в сексуальных домогательствах к женщине-водителю такси.

По данным телеканала "Кан-11", инцидент произошел на прошлой неделе: Дейла сел в такси в центре Тель-Авива в состоянии сильного опьянения и обратился к водителю с грубыми высказываниями сексуального характера. Кроме того, он не заплатил за поездку. После беседы со следователями тренер был отпущен с рядом ограничений.

Дейла опубликовал заявление, в котором признал, что "выпил слишком много", извинился перед водительницей, клубом и болельщиками и пообещал "извлечь уроки". Месяц назад Дейла оказался в центре скандала в связи с чрезмерным употреблением алкоголя: после пьяного конфликта в баре была вызвана полиция, которая попросила его покинуть заведение.