Полиция проводит обыски и задержания в штаб-квартире "Гистадрута"
время публикации: 03 ноября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 08:06
В 06:00 в понедельник, 3 ноября, следователи подразделения "Лахав 443" полиции Израиля начали обыски в штаб-квартире Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") в Тель-Авиве.
Сообщается о задержании председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида вместе с его супругой. Также были задержаны глава муниципалитета, муниципальные чиновники и влиятельные предприниматели. В общей сложности речь идет о нескольких десятках задержанных.
Обыски и задержания проводятся в рамках расследования подозрений в коррупции и обмана общественного доверия - назначениях на должности в муниципальных структурах с помощью профсоюзных организаций.
Публикация имен на текущий момент запрещена.