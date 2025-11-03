Полиция проводит обыски и задержания в штаб-квартире "Гистадрута"

В 06:00 в понедельник, 3 ноября, следователи подразделения "Лахав 443" полиции Израиля начали обыски в штаб-квартире Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") в Тель-Авиве.

Сообщается о задержании председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида вместе с его супругой. Также были задержаны глава муниципалитета, муниципальные чиновники и влиятельные предприниматели. В общей сложности речь идет о нескольких десятках задержанных.

Обыски и задержания проводятся в рамках расследования подозрений в коррупции и обмана общественного доверия - назначениях на должности в муниципальных структурах с помощью профсоюзных организаций.

Публикация имен на текущий момент запрещена.