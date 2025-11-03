ДТП в Иерусалиме, травмированы два человека

x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
время публикации: 03 ноября 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 07:04
Рано утром 3 ноября в Иерусалиме на улице Хаим Бар-Лев столкнулись автобус и мотоцикл, на котором ехали два человека.

В результате аварии двое, ехавших на мотоцикле, получили травмы. Один из них, мужчина около 20 лет, в тяжелом состоянии, второй травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек", сообщается служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

