Из Газы доставлены останки Асафа Хамами, Омера Максима Неутры и Оза Даниэля

Утром 3 ноября офис главы правительства Израиля подтвердил, что из Газы были получены останки трех израильтян, которые ранее удерживались террористами.

Идентифицированы останки полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры и сержанта Оза Даниэля.

Полковник Асаф Хамами, 41 год, из Кирьят-Оно, командир Южной бригады, погиб 7 октября 2023 года, защищая кибуц Нирим. Его тело было похищено террористами. Был объявлен погибшим 2 декабря 2023 года.

Капитан Омер Максим Неутра, 21 год, репатриант из США, командовал танковым подразделением 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою 7 октября 2023 года. Его тело было похищено террористами. Был объявлен погибшим 2 декабря 2024 года.

Сержант Оз Даниэль, 19 лет, из Кфар-Сабы, боец 77-го танкового батальона, погиб в бою 7 октября 2023 года. Его тело было похищено террористами. Был объявлен погибшим 25 февраля 2024 года.

В Газе продолжают удерживать останки восьми заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.