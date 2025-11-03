ХАМАС выразил обеспокоенность по поводу здоровья "писателя", содержащегося в израильской тюрьме

ХАМАС объявил о "резком ухудшении состояния здоровья" заключенного израильской тюрьмы "Шита" Джамаля аль-Хура. В заявлении ХАМАСа этот террорист назван "писателем".

Ранее ХАМАС неоднократно включал имя Джамаля аль-Хура в списки для обмена в рамках сделок с Израилем. Но власти Израиля отказывали в его освобождении, даже в рамках таких сделок.

51-летний террорист ХАМАСа Джамаль Абд аль-Фаттах Сабих аль-Хур более 27 лет находится в тюрьме. В 1998 году он был приговорен к четырем пожизненным срокам. В ходе следствия было установлено, что аль-Хур из деревни Суриф, к северу от Хеврона, был одним из лидеров местного подразделения "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). Следствием было установлено, что он причастен к похищению и убийству военнослужащего ЦАХАЛа старшего сержанта Шарона (Йехуды) Эдри 9 сентября 1996 года (тело Эдри было обнаружено 10 апреля 1997 года около Сурифа). Он был одним из организаторов теракта-самоубийства в кафе "Apropo" в Тель-Авиве 21 марта 1997 года (трое погибших и 48 раненых; ХАМАС взял ответственность, исполнитель – Муса Ранимат). Находясь в тюрьме, Джамаль аль-Хур получил образование и стал своего рода "спикером" хамасовцев, осужденных за террор. Титул "писателя" он заслужил, сумев передать на волю ряд очерков и рассказов.