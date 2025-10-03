В дни праздника Суккот ЦАХАЛ откроет ряд туристических маршрутов на юге Израиля

ЦАХАЛ сообщил, что в соответствии с оперативной оценкой вновь откроет для туристов некоторые маршруты на юге страны, которые в период войны были объявлены закрытой для граждан военной зоной.

Проезд/проход по дороге №10, в зоне ответственности территориальной бригады "Паран", будет разрешен с 7 по 14 октября 2025 года, с 8:30 до 16:00, от смотровой площадки Бар-Лев до горы Ар-Хариф. Велосипедистам – въезд только до 10:00.

ЦАХАЛ подчеркивает: любое посещение этой территории требует предварительного согласования и разрешения. Запрос нужно подавать не менее чем за три дня. По субботам и праздникам согласование не производится.

Военные подчеркивают, что учения на полигонах в южных районах продолжаются и в осенние праздники: часть полигонов останется закрытой, часть – откроют.

Контакты для согласования и справок:

По "Цир 10": 08-650-6216

По походам на юге: 08-990-2926/8

WhatsApp (сообщения): 052-901-0563