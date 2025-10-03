Участников "флотилии Сумуда" планируется депортировать из Израиля 6-7 октября

Полиция Израиля сообщает, что более 470 участников так называемой "глобальной флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду Газы, прошли оформление перед выдворением из страны.

Сначала их доставили в порт Ашдод для проверки личности и юридических процедур.

В сообщении полиции Израиля говорится: "Задержанные прошли тщательную проверку и переданы для дальнейшего рассмотрения их дел Управлением по делам народонаселения и иммиграции и пенитенциарной службой".

Судя по заявлениям внешнеполитических ведомств, среди задержанных есть граждане Италии, Ирландии, ЮАР, Швеции, Франции, Испании, Великобритании и других стран.

По данным МИД Италии, власти Израиля готовят два чартерных рейса с депортируемыми на 6-7 октября. Планируется отправить их в европейские столицы после завершения консульских посещений и формальных слушаний.

В числе задержанных – парламентарии и публичные фигуры, включая экоактивистку Грету Тунберг.

По состоянию на утро 3 октября, никого из участников "флотилии Сумуда" из Израиля еще не депортировали. Идет оформление документов.

Отметим, что одно судно "флотилии" – Marinette – в настоящее время находится примерно в 50 морских милях от побережья Газы. По состоянию на утро пятницы, оно не было перехвачено. Судя по имеющимся данным, это судно отстало из-за технической неисправности. Еще девять судов, формально заявленных как участники акции, находятся почти в 500 морских милях от Газы.

Накануне израильское министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена. "Ни одной из яхт, участвовавших в провокации "ХАМАС-Сумуд", не удалось успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности и в добром здравии. Они... будут депортированы в Европу", – сообщал МИД Израиля.

Акция "глобальная флотилия Сумуда" стартовала 1 сентября из Барселоны. Суда достигли побережья Туниса, затем – Сицилии, Крита, и были перехвачены в ночь на 2 октября в восточном Средиземноморье по мере приближения к морской границе Израиля.

Пропалестинские активисты заявляли, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требовали обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

МИД Израиля указывал на связи организаторов "флотилии" с террористической группировкой ХАМАС.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляли, что жители Газы голодают.

Это была четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.