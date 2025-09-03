x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 10:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 10:33
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": правительство Израиля ограничивает участие Баарав-Миары в заседаниях кабинета

Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 03 сентября 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 09:35
"Кан": правительство Израиля ограничивает участие Баарав-Миары в заседаниях кабинета
Shir Torem/Flash90

Правительство Израиля будет приглашать юридического советника Гали Баарав-Миару для участия в заседаниях лишь в исключительных случаях, оговоренных законом. Об этом сообщает "Кан".

Присутствие юридического советника правительства не является обязательным – за исключением некоторых случаев, когда обсуждаются вопросы, для решения которых требуется юридическое заключение. Однако, по традиции, юридический советник чаще всего присутствует на заседании правительства.

Решение ограничить участие Баарав-Миары в заседаниях кабинета министров было принято после того, как Верховный суд распорядился заморозить процесс увольнения юридического советника.

Коллегия из девяти судей под председательством Ицхака Амита и с участием Ноама Солберга единогласно потребовала вернуться к схеме назначений и увольнений высокопоставленных чиновников через общественную комиссию, созданную решением правительства за номером 2274 ("комиссию Шамгара"). (Бывший судья БАГАЦа Меир Шамгар возглавлял несколько общественных комиссий по различным важным событиям в истории страны. Шамгар скончался в 2019 году в возрасте 94 лет, – прим. ред.) В своем решении судьи подчеркнули, что не были представлены причины, оправдывающие отклонение от установленной процедуры, и призвали правительство вернуться к первоначальной схеме.

Таким образом, БАГАЦ оставил в силе промежуточное решение, запрещающее реализацию постановления правительства об отстранении юридической советницы в обход комиссии по назначениям высших государственных чиновников.

Судьи БАГАЦа дали правительству время до 14 сентября, чтобы представить ответ – примут министры рекомендацию суда отменить свои решения, продвигавшие увольнение Гали Баарав-Миары, или нет. Если правительство будет настаивать на продолжении процесса отстранения юрсоветницы, государство должно представить свои аргументы под присягой до 30 октября текущего года – и все это время Баарав-Миара остается на своем посту.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

БАГАЦ запретил правительству увольнять юридическую советницу