ЦАХАЛ: наблюдается повышенная готовность "Хизбаллы" к ракетным обстрелам Израиля

Армия обороны Израиля сообщает, что наблюдается повышенная готовность террористической организации "Хизбалла" к осуществлению ракетных обстрелов территории Израиль в ближайшие часы.

ЦАХАЛ действует в целях пресечения обстрелов и других операций террористической организации "Хизбалла".

Система противовоздушной обороны и силы ЦАХАЛа, развернутые на границах, находятся в состоянии полной готовности как к обороне, так и к нападению.

ЦАХАЛ просит сохранять бдительность и следовать указаниям Командования тылом.