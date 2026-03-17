ЦАХАЛ: наблюдается повышенная готовность "Хизбаллы" к ракетным обстрелам Израиля
время публикации: 17 марта 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 16:03
Армия обороны Израиля сообщает, что наблюдается повышенная готовность террористической организации "Хизбалла" к осуществлению ракетных обстрелов территории Израиль в ближайшие часы.
ЦАХАЛ действует в целях пресечения обстрелов и других операций террористической организации "Хизбалла".
Система противовоздушной обороны и силы ЦАХАЛа, развернутые на границах, находятся в состоянии полной готовности как к обороне, так и к нападению.
ЦАХАЛ просит сохранять бдительность и следовать указаниям Командования тылом.