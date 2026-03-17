x
17 марта 2026
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: наблюдается повышенная готовность "Хизбаллы" к ракетным обстрелам Израиля

Ливан
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 марта 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 16:03

Армия обороны Израиля сообщает, что наблюдается повышенная готовность террористической организации "Хизбалла" к осуществлению ракетных обстрелов территории Израиль в ближайшие часы.

ЦАХАЛ действует в целях пресечения обстрелов и других операций террористической организации "Хизбалла".

Система противовоздушной обороны и силы ЦАХАЛа, развернутые на границах, находятся в состоянии полной готовности как к обороне, так и к нападению.

ЦАХАЛ просит сохранять бдительность и следовать указаниям Командования тылом.

Израиль
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook