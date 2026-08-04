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04 августа 2026
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Израиль

Внимание, розыск: пропал 53-летний Эдуард Бондер из Мигдаль а-Эмека

Розыск
время публикации: 04 августа 2026 г., 20:15 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 20:18
Внимание, розыск: пропал 53-летний Эдуард Бондер из Мигдаль а-Эмека
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Внимание, розыск: пропал 53-летний Эдуард Бондер из Мигдаль а-Эмек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа просит общественность о помощи по розыску 53-летнего Эдуарда Бондера, жителя Мигдаль а-Эмека. Последний раз его видели утром 3 августа на улице А-Ришоним в городе проживания.

Приметы пропавшего: худой, очень короткие волосы. На нем были серые джинсы и белая рубашка в полоску.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или в отделение в Мигдаль а-Эмек по номеру 04-6447444.

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