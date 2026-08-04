Возле берегов Йемена в результате атаки затонуло индийское грузовое судно

Индийское грузовое судно Faize Noore Oliya затонуло в Красном море после атаки недалеко от побережья Йемена. Все 14 членов экипажа, из которых 13 граждане Индии, были спасены йеменскими военно-морскими силами и береговой охраной.

По данным Йемена, судно находилось примерно в 13 морских милях к югу от Ходейды. Предположительно, оно было атаковано лодкой со взрывчаткой. Ответственность за эту атаку правительство Йемена возлагает на хуситов.

Индийское издание The Economic Times пишет, что гибель судна подтвердил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.