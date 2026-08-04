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Израиль

В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате наезда автобуса в Ашкелоне. Подробности об аварии

ДТП
время публикации: 04 августа 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 20:07
В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате наезда автобуса в Ашкелоне. Подробности об аварии
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В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате наезда автобуса в Ашкелоне
Пресс-служба МАДА

В больнице "Барзилай" скончалась 77-летняя женщина, пострадавшая в результате наезда автобуса на людей, стоявших на остановке на улице Давид Ремез в Ашкелоне.

Женщина была доставлена в больницу после аварии в критическом состоянии.

Она стала второй жертвой этой аварии. На месте происшествия была констатирована смерть другой 80-летней женщины, тело которой было извлечено из-под автобуса. Еще одна женщина, примерно 70 лет, получила травмы средней тяжести.

В этом ДТП произошло столкновение трех автобусов, в результате которого один из них съехал с проезжей части и наехал на людей на остановке рядом с автобусным терминалом. Точную последовательность событий еще предстоит установить дорожной полиции. При этом следственные органы исключают версию теракта.

Израиль
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