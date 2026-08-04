Беннет включил в предвыборный список Олесю Кантор, главу русскоязычного штаба "Бэяхад"

Бывший премьер-министр и председатель партии "Беяхад" Нафтали Беннет решил включить в список партии в Кнессет четырех женщин.

По сообщению пресс-службы партии, речь идет о генеральном директоре "Бэяхад" Брурии Наим Арман, бывшей главе израильской экономической миссии в Китае Эсти Кубо, руководительнице женского штаба партии, предпринимательнице, адвокате Орли Харель и руководительнице штаба русскоязычных избирателей партии, филантропе Олесе Кантор.

На данный момент неизвестно, какие места они займут в предвыборном списке, который будет совместным с партией "Еш Атид".