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04 августа 2026
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последняя новость: 11:23
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Израиль

Беннет включил в предвыборный список Олесю Кантор, главу русскоязычного штаба "Бэяхад"

Нафтали Беннет
Выборы 2026
время публикации: 04 августа 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 10:53
Беннет включил в предвыборный список Олесю Кантор, главу русскоязычного штаба "Бэяхад"
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Беннет включил в предвыборный список Олесю Кантор, главу русскоязычного штаба "Бэяхад"
предоставлено пресс-службой

Бывший премьер-министр и председатель партии "Беяхад" Нафтали Беннет решил включить в список партии в Кнессет четырех женщин.

По сообщению пресс-службы партии, речь идет о генеральном директоре "Бэяхад" Брурии Наим Арман, бывшей главе израильской экономической миссии в Китае Эсти Кубо, руководительнице женского штаба партии, предпринимательнице, адвокате Орли Харель и руководительнице штаба русскоязычных избирателей партии, филантропе Олесе Кантор.

На данный момент неизвестно, какие места они займут в предвыборном списке, который будет совместным с партией "Еш Атид".

Израиль
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