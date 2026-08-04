Суд "Ликуда": на репатриантское место могут претендовать приехавшие после 1 января 1990 года

Высший суд партии "Ликуд" большинством голосов отменил решение партийной конференции, разрешавшее действующим депутатам партии бороться на внутрипартийных выборах за места в рамках квоты гарантированного представительства.

В первую очередь, это относится к местам, зарезервированным для представителей партийных округов, однако также распространяются на места для женщин и для новых репатриантов.

Решение суда стало ударом для министра Хаима Каца, занимающего в партии должности председателя Центрального комитета и главы комиссии по уставу. Допуск депутатом к возможности баллотироваться от партийных округов был призван помочь его креатурам – Кети Шитрит и Эти Атии.

Помимо самой отмены решения конференции, суд внес несколько уточнений в критерии списка.

35-е место списка будет отнесено к общенациональнмоу списку, а не к квоте гарантированного представительства для женщин.

Округ Иерусалим, Шфела и Иудея и Самария не будет разделен, несмотря на его размер.

На место, зарезервированное за репатриантами, смогут претендовать лица, приехавшие в Израиль после 1 января 1990 года. Следует отметить, что место для нового репатрианта расположено в середине четвертого десятка списка.

Кроме того, суд распорядился продлить на 48 часов срок подачи кандидатур, срок изменения формата участия – между общенациональным списком, округами или квотами представительства, – а также срок для выхода из гонки с полным возвратом регистрационного взноса. Продление начнет отсчитываться с момента публикации решения.