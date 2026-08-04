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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 августа: жарко, малооблачно

Погода
время публикации: 04 августа 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 06:00
Прогноз погоды в Израиле на 4 августа: жарко, малооблачно
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Прогноз погоды в Израиле на 4 августа: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 августа, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 20-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 23-35, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-38, на Голанских высотах – 22-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг температура немного понизится, но будет жарко. В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура повысится.

Израиль
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