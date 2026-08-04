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Мир

Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом

Расследование
Газа
США
Война с ХАМАСом
ООН
время публикации: 04 августа 2026 г., 04:04 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 05:36
Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом
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Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом
AP Photo/Allison Robbert

Сенатор-республиканец Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что Организация Объединенных Наций препятствует американскому расследованию возможных связей гуманитарных организаций, работающих в секторе Газы, с террористической организацией ХАМАС.

"Деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам ХАМАСа, однако ООН систематически блокирует американский надзор, призванный предотвратить это. Давно пора привлечь ООН к ответственности и ограничить ее финансирование", – написал Круз в социальной сети X.

Заявление сенатора прозвучало на фоне продолжающихся расследований, проводимых Управлением генерального инспектора USAID. Ранее ведомство сообщало о выявлении более 100 нынешних и бывших сотрудников UNRWA, подозреваемых в причастности к ХАМАСу или участии в нападении 7 октября 2023 года.

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