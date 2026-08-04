Иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и ударе по американской базе

Иранские государственные СМИ сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на вторник, 4 августа, в Кувейте. По их данным, возник сильный пожар.

Агентство Tasnim утверждает, что удар был нанесен по американской военной базе на территории Кувейта. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Власти Кувейта, американское командование (CENTCOM) и другие официальные источники пока не комментировали сообщения иранских СМИ. Информация о возможных жертвах и масштабах ущерба отсутствует.