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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и ударе по американской базе

Война с Ираном
Кувейт
время публикации: 04 августа 2026 г., 02:19 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 05:23
Иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и ударе по американской базе
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Иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и ударе по американской базе
AP Photo

Иранские государственные СМИ сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на вторник, 4 августа, в Кувейте. По их данным, возник сильный пожар.

Агентство Tasnim утверждает, что удар был нанесен по американской военной базе на территории Кувейта. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Власти Кувейта, американское командование (CENTCOM) и другие официальные источники пока не комментировали сообщения иранских СМИ. Информация о возможных жертвах и масштабах ущерба отсутствует.

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