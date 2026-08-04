В Ормузском проливе грузовое судно сообщило, что было атаковано

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что грузовое судно заявило о попадании "неизвестного снаряда" во время прохода через Ормузский пролив.

По данным UKMTO, инцидент произошел примерно в 17 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб. О характере повреждений судна не сообщается. Информация о пострадавших также отсутствует.

Это второй подобный инцидент в районе Ормузского пролива за последние дни. Накануне UKMTO сообщало о взрыве в непосредственной близости от танкера примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба. В том случае судно и экипаж не пострадали.