ЦАХАЛ: в составе 869-го батальона полевой разведки появится новая женская рота

869-й батальон полевой разведки "Шахаф", действуя в составе 91-й дивизии на территории южного Ливана с целью предотвращения восстановления инфраструктур террористической организации "Хизбалла", за последний год содействовал ликвидации примерно 60 террористов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Также были уничтожены десятки сооружений, складов оружия и наблюдательных пунктов "Хизбаллы".

Наблюдательницы из 869-го батальона оказывали помощь в наведении огня с земли и воздуха в ходе сотен операций, проводившихся в южном Ливане, отмечается в сообщении ЦАХАЛа.

В марте планируется создание новой женской боевой роты 869-го батальона для повышения боеготовности и возможностей подразделения, заявляет ЦАХАЛ.