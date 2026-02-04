ЦАХАЛ: в составе 869-го батальона полевой разведки появится новая женская рота
время публикации: 04 февраля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 08:46
869-й батальон полевой разведки "Шахаф", действуя в составе 91-й дивизии на территории южного Ливана с целью предотвращения восстановления инфраструктур террористической организации "Хизбалла", за последний год содействовал ликвидации примерно 60 террористов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Также были уничтожены десятки сооружений, складов оружия и наблюдательных пунктов "Хизбаллы".
Наблюдательницы из 869-го батальона оказывали помощь в наведении огня с земли и воздуха в ходе сотен операций, проводившихся в южном Ливане, отмечается в сообщении ЦАХАЛа.
В марте планируется создание новой женской боевой роты 869-го батальона для повышения боеготовности и возможностей подразделения, заявляет ЦАХАЛ.